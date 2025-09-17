#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
539.54
637.09
6.52
События

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 10:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом 17 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.

"Я хотел бы прежде всего выразить вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного форума. Мы с искренним уважением относимся к вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Патриарх Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

"Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан – это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества", – сказал глава Московского патриархата.

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что президент наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Қыран" за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовал VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы задержана группа, снабжавшая мошенников SIM-картами
10:32, Сегодня
В Алматы задержана группа, снабжавшая мошенников SIM-картами
Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности
10:31, Сегодня
Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности
В Казахстане создадут проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада
10:29, Сегодня
В Казахстане создадут проект обновленного определяемого на национальном уровне вклада
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: