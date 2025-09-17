Касым-Жомарт Токаев провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прибывшим в Астану для участия в VIІI Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом 17 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути углубления сотрудничества между Казахстаном и Россией.

"Я хотел бы прежде всего выразить вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения съезда. Ваше участие, по сути дела, является ключевым с точки зрения достижения искомого успеха данного форума. Мы с искренним уважением относимся к вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Патриарх Кирилл поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и заявил, что миссия Русской православной церкви всегда была связана с укреплением мира и взаимопонимания между людьми.

"Посещение вашей благословенной страны всегда у меня сопровождалось и в настоящий момент сопровождается повышенным уровнем положительных эмоций. Казахстан – это дружественная страна. Мы действительно веками жили вместе. Сейчас государства разные, но это не мешает сохранять узы дружбы, взаимной поддержки и сотрудничества", – сказал глава Московского патриархата.

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что президент наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом "Алтын Қыран" за вклад в укрепление духовных связей между двумя народами и в знак особого уважения.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовал VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.