Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии

В Атырауской области сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) при координации органов прокуратуры проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 сентября 2025 года, заявили в пресс-службе АФМ:

"Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны".

На самом деле, как подчеркнули в агентстве, данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

"У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств". Пресс-служба АФМ

По данным агентства, для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов.

"Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки". Пресс-служба АФМ

Поиск преступно нажитого имущества, как заявили в агентстве, продолжается.

"На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц". Пресс-служба АФМ

Наряду с этим в агентстве сообщили, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

"При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования". Пресс-служба АФМ

Иная информация в силу требований ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам. В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры". Пресс-служба АФМ

В этой связи агентство рекомендует СМИ "воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными".

9 сентября 2025 года глава АФМ Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Позднее в "Отбасы банке" заявили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.