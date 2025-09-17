13 автомобилей повреждены после ночного дождя в Алматы
Фото: Zakon.kz
Дождь назвали причиной инцидента на улице Аманжол в акимате Ауэзовского района Алматы. В ведомстве пояснили, что вода привела к резкому увеличению нагрузки на дорогу, вследствие чего образовались просадки, сообщает Zakon.kz.
Ранее подрядчик, компания ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", проводила здесь водопровод и канализацию. После работ асфальт не проложили, так как собирались строить еще и газопровод.
Сейчас улица закрыта для движения транспорта. Утром обещали начать процесс эвакуации застрявших машин.
"Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", – говорится в сообщении акимата.
Ранее сообщалось, что последствия дождя шокировали алматинцев.
