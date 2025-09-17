13 автомобилей повреждены после ночного дождя в Алматы

Фото: Zakon.kz

Дождь назвали причиной инцидента на улице Аманжол в акимате Ауэзовского района Алматы. В ведомстве пояснили, что вода привела к резкому увеличению нагрузки на дорогу, вследствие чего образовались просадки, сообщает Zakon.kz.

Ранее подрядчик, компания ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", проводила здесь водопровод и канализацию. После работ асфальт не проложили, так как собирались строить еще и газопровод.



Сейчас улица закрыта для движения транспорта. Утром обещали начать процесс эвакуации застрявших машин. "Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", – говорится в сообщении акимата. Ранее сообщалось, что последствия дождя шокировали алматинцев.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: