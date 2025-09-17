#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

13 автомобилей повреждены после ночного дождя в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 08:30 Фото: Zakon.kz
Дождь назвали причиной инцидента на улице Аманжол в акимате Ауэзовского района Алматы. В ведомстве пояснили, что вода привела к резкому увеличению нагрузки на дорогу, вследствие чего образовались просадки, сообщает Zakon.kz.

Ранее подрядчик, компания ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", проводила здесь водопровод и канализацию. После работ асфальт не проложили, так как собирались строить еще и газопровод.

Сейчас улица закрыта для движения транспорта. Утром обещали начать процесс эвакуации застрявших машин.

"Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", – говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что последствия дождя шокировали алматинцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи перечислили самых заботливых мужчин по знаку зодиака
08:20, Сегодня
Астрологи перечислили самых заботливых мужчин по знаку зодиака
Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид
07:56, Сегодня
Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
07:40, Сегодня
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: