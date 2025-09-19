#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
События

Аким Алматы проверил проблемные участки города и поставил задачи по срокам и качеству работ

Дархан Сатыбалды, Алматы, осмотр подтоплений, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда проверил проблемные участки города, где жители сталкиваются с подтоплениями и неудобствами из-за состояния инженерной инфраструктуры. По итогам визита даны поручения по ускорению проектных и строительно-монтажных работ.

Осмотр начался с территории в Бостандыкском районе, где на ул. Жангир Хана после обильных дождей регулярно образуются подтопления глубиной до 1,2 метра. Аким отметил, что участок расположен в низине, где ранее проходило русло реки.

Акима заверили, что решением проблемы станет строительство канализационной насосной станции мощностью 400 кубометров в час.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Далее аким проехал вдоль проспекта аль-Фараби, где в прошлом году ливни вызвали серьезные затопления. Здесь уже разработан проект, прошедший государственную экспертизу. Предусмотрено строительство арычной сети по ул. Каппарова и установка двух крупных уловителей на ул. Ушкемпирова.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что проектировщики несут личную ответственность за качество решений и недопустимость ошибок.

Проблемы водоотведения выявлены и на ул. Кабанбай батыра, где из-за провала арычного перехода при сильных осадках вода переливается на дорогу. Аким поручил модернизировать систему, установить железобетонные трубы большего диаметра и завершить работы без затягивания сроков.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Медеуском районе Дархан Сатыбалды ознакомился со строительством сетей водоснабжения и водоотведения в квадрате улиц Восточная объездная дорога – Халиуллина – Таирова – Шакшак Жанибека. Подрядная организация ведет прокладку методом прокола, чтобы снизить нагрузку на дороги. Глава мегаполиса поручил проводить основные работы преимущественно в ночное время, когда поток машин снижается.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Завершая объезд, аким также отметил необходимость системного подхода к развитию транспортной сети. По его словам, в ближайшее время будут рассмотрены возможности расширения радиальных дорог, ведущих из верхней части города до проспекта аль-Фараби.

"Где возможно, дороги расширим с двух до четырех полос, чтобы разгрузить центральные магистрали", – подчеркнул аким.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По итогам объезда Дархан Сатыбалды поручил ускорить разработку проектной документации по уязвимым участкам, качественно модернизировать системы водоотведения, строго контролировать сроки и минимизировать неудобства для горожан во время работ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
