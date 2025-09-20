#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
События

Контроль будет жестким: аким Алматы лично проехал по проблемным объектам

Дархан Сатыбалды, акимат, Алматы, проблемные объекты , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 18:34 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 20 сентября провел выездной объезд проблемных объектов, на которые ранее поступили многочисленные жалобы жителей после сильных осадков, сообщает Zakon.kz.

В микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района глава города потребовал ускорить восстановление поврежденных инженерных коммуникаций и завершить работы до декабря, установив ежедневный контроль сроков и качества.

При осмотре реконструкции русла реки Улкен Алматы были выявлены нарушения и спорные моменты с применением гранитных плит. Сатыбалды поручил подрядчикам предоставить разъяснения, предупредив о привлечении правоохранительных органов и необходимости строгого соблюдения строительного законодательства.

Кроме того, на улице Аманжол в Ауэзовском районе, где 16 сентября произошло обрушение дорожного полотна и повреждены 13 автомобилей, аким обязал подрядную организацию возместить ущерб пострадавшим.

"Работы должны выполняться качественно и в срок. Контроль будет жестким, подрядчики несут полную ответственность и обязаны компенсировать ущерб жителям", – заявил Сатыбалды.

Ранее аким города объявил выговор акимам Ауэзовского и Медеуского районов, а также руководителю управления экологии, уволив заместителя акима Бостандыкского района за ненадлежащий контроль. По фактам провалов асфальта и возможного хищения гранитных плит проводится служебное расследование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам Медеуского и Ауэзовского районов
16:37, 19 сентября 2025
Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам Медеуского и Ауэзовского районов
Аким Сатыбалды проверил состояние школ, фонтанов и набережной в Бостандыкском районе
20:34, 08 июня 2025
Аким Сатыбалды проверил состояние школ, фонтанов и набережной в Бостандыкском районе
Гроза, заморозки и шквальный ветер: синоптики предупредили о непогоде 21 сентября
17:32, Сегодня
Гроза, заморозки и шквальный ветер: синоптики предупредили о непогоде 21 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: