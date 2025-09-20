Контроль будет жестким: аким Алматы лично проехал по проблемным объектам

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 20 сентября провел выездной объезд проблемных объектов, на которые ранее поступили многочисленные жалобы жителей после сильных осадков, сообщает Zakon.kz.

В микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района глава города потребовал ускорить восстановление поврежденных инженерных коммуникаций и завершить работы до декабря, установив ежедневный контроль сроков и качества.



При осмотре реконструкции русла реки Улкен Алматы были выявлены нарушения и спорные моменты с применением гранитных плит. Сатыбалды поручил подрядчикам предоставить разъяснения, предупредив о привлечении правоохранительных органов и необходимости строгого соблюдения строительного законодательства.

Кроме того, на улице Аманжол в Ауэзовском районе, где 16 сентября произошло обрушение дорожного полотна и повреждены 13 автомобилей, аким обязал подрядную организацию возместить ущерб пострадавшим.

"Работы должны выполняться качественно и в срок. Контроль будет жестким, подрядчики несут полную ответственность и обязаны компенсировать ущерб жителям", – заявил Сатыбалды.

Ранее аким города объявил выговор акимам Ауэзовского и Медеуского районов, а также руководителю управления экологии, уволив заместителя акима Бостандыкского района за ненадлежащий контроль. По фактам провалов асфальта и возможного хищения гранитных плит проводится служебное расследование.