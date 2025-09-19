Новую кольцевую развязку хотят построить на проспекте Аль-Фараби в Алматы

Кольцевую развязку хотят построить на перекрестке Аль-Фараби – Ремизовка в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Проект "Реконструкция перекрестка Аль-Фараби – Ремизовка" обсудили на общественных слушаниях.

"Текущее состояние подходов к примыканию улицы Ушкемпирова к проспекту Аль-Фараби отличает высокий уровень загруженности в часы пик, частые ДТП, недостаточная видимость, неудобные радиусы поворотов, неудовлетворительное состояние пешеходных переходов, несоответствие нормативным требованиям", – приводит сайт "Колеса" пояснение авторов документа.

Проектировщики предложили четыре варианта реализации проекта. Пока на техническом совещании в Управлении городской мобильности Алматы приняли решение о разработке схемы по одному из них – самому бюджетному варианту с кольцом ориентировочной стоимостью 3,6 млрд тенге.

Так, предлагается возвести кольцо южнее Аль-Фараби с поворотными съездами с/на Ушкемпирова и Каппарова. Этот вариант имеет преимущество в виде малой площади, наименьшего сноса зеленых насаждений, обеспечения всех левых поворотов. Но будут и недостатки – отсутствие левого поворота с Аль-Фараби, если двигаться в западном направлении, для этого все так же придется разворачиваться на Жарокова.

Фото: Колеса

Предполагается, что реконструкция перекрестка займет 15 месяцев. Начать строительство могут уже в мае 2026 года.

