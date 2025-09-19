Тысячи дефектов выявили на дорогах Алматы

Департамент полиции (ДП) Алматы и профильные службы города усилили контроль за качеством и сроками выполнения работ по строительству и ремонту дорог. Кроме того, к ответственности за нарушения привлекают должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 сентября рассказали в пресс-службе ДП. По информации ведомства, до конца 2025 года в разных микрорайонах города будет построено и отремонтировано более 120 км дорог, тротуаров, велодорожек, а также обустроены остановочные комплексы и надземные переходы.

"Сотрудники полиции регулярно проводят проверки объектов улично-дорожной сети. Только за восемь месяцев 2025 года проведено более двух тысяч обследований дорог, составлено 140 административных протоколов на должностных и юридических лиц на сумму 5,5 млн тенге, выдано свыше двух тысяч предписаний на устранение выявленных нарушений, выявлено порядка четырех тысяч дефектов дорожного полотна и инфраструктуры", – сообщили в полиции.

Там уточнили, что привлекаются к административной ответственности подрядные организации и должностные лица, допустившие нарушения при содержании и строительстве дорог. В этом году уже наложены штрафы, выданы обязательные предписания, ведется постоянный мониторинг устранения недостатков.

Прошедший в Алматы 16 сентября ливень стал настоящим испытанием для горожан: местами разрушились дороги, пострадали машины, люди падали в затопленные арыки.