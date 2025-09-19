#АЭС в Казахстане
События

Алматы открыл первую инклюзивную детскую площадку в честь Дня города

детская площадка в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Жетысуском районе Алматы состоялось открытие первой в мегаполисе инклюзивной детской площадки. Новый объект расположен рядом с центром поддержки семьи "Бақытты отбасы" на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.

Главная особенность площадки – ее доступность для всех детей, включая ребят с особыми потребностями. Здесь предусмотрены игровые и спортивные комплексы, которые позволяют детям независимо от физических возможностей вместе играть, развиваться и социализироваться.

Заместитель акима Жетысуского района Данияр Әлкебайұлы подчеркнул, что проект реализован в рамках программы "Бюджет народного участия".

"После строительства большой транспортной развязки здесь освободились несколько участков. Мы решили использовать одно из этих пространств для создания инклюзивной площадки. Она дополнена прогулочными зонами, малыми архитектурными формами и скульптурой "Бақытты отбасы", символизирующей ценность семьи и гармонию поколений", – отметил он.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На открытии присутствовали представители центра поддержки семьи "Бақытты отбасы", депутаты маслихата города и сотрудники районного акимата. Атмосферу праздника создали аниматоры, дети с радостью опробовали качели и карусели, а почетные гости угостили малышей сладостями.

Айгерим Куватова, многодетная мама, поделилась эмоциями:

"У меня пятеро детей, двое из них дошкольники. Они с такой радостью восприняли появление в районе этой красивой и безопасной площадки. Теперь у нас есть место, куда можно приходить всей семьей".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Площадка оснащена современными игровыми и спортивными элементами, более чем 200 светильниками и 12 камерами видеонаблюдения. Для удобства установлены 22 скамейки, а для безопасности и комфорта создана система автоматического полива озелененной территории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы по благоустройству территории продолжаются: на соседних свободных пространствах появятся спортивная зона, экоплощадь и цветочный сквер.

Создание доступной и инклюзивной городской инфраструктуры обозначено как один из приоритетов развития Алматы. Открытие новой площадки стало ярким подтверждением того, что город стремится быть комфортным и дружелюбным для всех жителей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
