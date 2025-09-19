#АЭС в Казахстане
События

Шквал, заморозки и дожди: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 22:36 Фото: unsplash
В 16 областях Казахстана на 20 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В области Жетысу ожидается ветер северо-западный днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с. 20-21 сентября на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на востоке области Улытау ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере области Абай ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза. 

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде  днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 20 сентября. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
