Назван регион Казахстана, на который 20 сентября обрушатся заморозки до -1°С

На Казахстан в предстоящую субботу, 20 сентября 2025 года, обрушится непогода – прогнозируются заморозки, дожди с грозами, местами сильные, град, усиление ветра с пыльной бурей и туман. Об этом рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, заморозки до -1°С ожидаются ночью на западе и севере области Улытау. "Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, – ожидаются дожди с грозами, на востоке прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града, шквал... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода без осадков прогнозируется лишь на северо-западе, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона. Также в ряде регионов Казахстана ожидается: высокая пожарная опасность – в области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей,

– в области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, в области Улытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской областей, на севере, востоке области Жетысу. Материал по теме 25-градусное тепло вернется в Алматы, а в Астану и Шымкент нагрянут дожди Ранее синоптики рассказали, что Казахстан ждет непростая погода на выходных. Согласно прогнозу, 20, 21 и 22 сентября 2025 года по стране ожидаются дожди, снег и заморозки до -3°С.

