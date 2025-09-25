Резкие холода накроют Казахстан: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 26 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.



Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на севере области, днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



Утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 26 сентября на западе, севере Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15 тепла. В Актобе днем 26 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-14 тепла.

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.



Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.



На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем западе, севере области порывы 15-20 м/с.



На востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 сентября 2025 года, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами.

