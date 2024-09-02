Пыльная буря, заморозки и шквал: штормовое предупреждение объявили в 15 областях РК

В 15 областях Казахстана на 3 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы заморозки -2℃. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Улытауской области ветер западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области и в Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Мангистауской области пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на западе, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, северо-западе, юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в северной половине, днем на севере, востоке Акмолинской области гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер западный, северо-западный днем, порывы 15 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Костанайской области гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Атырауской области гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ветер юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.



В Кызылординской области ветер северо-восточный днем на востоке области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ветер северо-восточный днем, порывы 16 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Жетысуской области ветер восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. 03-05 сентября на большей части области и в Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.



В Павлодарской области ветер западный на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер западный ночью и утром, порывы 15-20 м/с.



На севере, западе, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 3 сентября 2024 года в некоторых регионах Казахстана синоптики прогнозируют снег.