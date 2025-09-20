Как обстоят дела с возвращением активов, рассказал генпрокурор

По данным генерального прокурора Берика Асылова, органы прокуратуры в рамках закона о возврате незаконно приобретенных активов взыскали с субъектов олигополий свыше 1,3 трлн тенге, из которых около 850 млрд уже поступили в доход государства, сообщает Zakon.kz.

На возвращенные средства начато строительство 207 объектов водоснабжения, 177 медицинских учреждений и 14 образовательных и спортивных объектов на сумму 375 млрд тенге, написал генпрокурор на своей странице в соцсети X 20 сентября 2025 года.

Кроме того, компании взяли на себя обязательства инвестировать в страну еще 5,2 трлн тенге. Среди проектов — туристический комплекс в Алматы, транспортно-логистические центры, новые заводы и горно-обогатительный комбинат, который создаст свыше 3 тыс. рабочих мест.

Также предусмотрено строительство 16 школ и детсадов, 8 медучреждений, 13 спортивных комплексов и 16 культурно-досуговых объектов на сумму 122 млрд тенге. В результате будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

Асылов подчеркнул, что за реализацией всех проектов ведется строгий контроль. При этом Комитет по возврату незаконных активов трансформируется в Комитет по защите прав инвесторов. Его главная задача — стимулировать вложения в экономику, в том числе за счет ранее выведенных средств.

По данным Генпрокуратуры, защита инвестиций уже стала ключевым направлением работы. Сегодня прокуроры сопровождают свыше 1,5 тыс. инвестпроектов на 87 трлн тенге. С 2023 года решено 937 проблемных кейсов, помощь оказана более чем 1,7 тыс. инвесторам, внедрен "прокурорский фильтр", который исключает проверки без согласования с надзорным органом. В результате количество исков госорганов к инвесторам сократилось на 60%, административных дел — на 12%, а уголовных дел против бизнеса стало в 10 раз меньше (с 1 553 до 154).

Асылов привел пример с запуском завода по производству автомобилей Haval, Chery и Changan в Алматы. Ранее инвестор сталкивался с отказами акимата по подключению к сетям и получению разрешительных документов, но после вмешательства прокуратуры все вопросы были решены. В итоге проект с объемом инвестиций около 182 млрд тенге был запущен, создав более 3 тыс. рабочих мест.

Кроме того, по протестам Генпрокуратуры Верховный суд отменил требования о возврате 1,7 млрд тенге субсидий с трех транспортных компаний, модернизировавших парк вагонов.

По его словам, цель — создать предсказуемый инвестиционный климат и надежную поддержку бизнеса, а новый Комитет по защите прав инвесторов поможет ускорить процессы по наполнению экономики реальными деньгами.

