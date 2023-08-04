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Гражданина Турции, спасшего детей на пожаре в Алматы, наградили

Гражданина Турции, спасшего детей на пожаре в Алматы, наградили Фото: Facebook/T.C. Almatı Başkonsolosluğu
Гражданину Турции Шукуру Гюнаю вручили награду в Генеральном консульстве Турции в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам Шукур стал известен, когда при страшном пожаре в ЖК "Аккент" бросился на помощь женщине и трем детям, застрявшим в дыму на 16 этаже. Они задыхались, не могли дышать. Шукур взобрался к ним на тросе и спустил людей вниз.


На вопрос, было ли страшно, он ответил, что когда видишь маленьких детей в опасности, то ни о чем другом уже не думаешь.

У мужчины самого две дочери.

"Благодарим нашего гражданина Шукур Гюная и других граждан за их вклад в турецко-казахстанское братство с человеческими ценностями, которые лично спасли мать и троих детей при пожаре в Алматы", – говорится в сообщении Генерального консульства Турции в Алматы.

Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. 

Звеньями ГЗДС спасено 80 человек, из них 35 – с помощью спасательного колпака, остальные жители – при помощи спецтехники. Также эвакуировано более 200 человек.

В 18:46 пожар был ликвидирован.

В больницы доставили 31 человека, из них 16 – дети. Одна женщина скончалась в больнице.

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Алматы Турция
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