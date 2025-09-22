#АЭС в Казахстане
События

Пропаганда радикальных идей обернулась для казахстанца пятью годами тюрьмы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:48 Фото: pixabay
Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе прокуратуры области Улытау.

Так, согласно обвинению, казахстанец посредством устных высказываний, а также используя искаженные религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии.

Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным (ч.1 ст. 256 УК РК).

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет".Пресс-служба прокуратуры области Улытау

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что житель Жезказгана принял ворота здания прокуратуры области Улытау за дом своего друга. Попытавшись открыть ворота безуспешно, он стал их ломать и повредил.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
