Пропаганда радикальных идей обернулась для казахстанца пятью годами тюрьмы

Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе прокуратуры области Улытау.

Так, согласно обвинению, казахстанец посредством устных высказываний, а также используя искаженные религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии.

Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным (ч.1 ст. 256 УК РК).

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет". Пресс-служба прокуратуры области Улытау

Приговор вступил в законную силу.

