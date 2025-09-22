Пропаганда радикальных идей обернулась для казахстанца пятью годами тюрьмы
Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в пропаганде терроризма. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе прокуратуры области Улытау.
Так, согласно обвинению, казахстанец посредством устных высказываний, а также используя искаженные религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии.
Суд с учетом всех обстоятельств дела признал подсудимого виновным (ч.1 ст. 256 УК РК).
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет".Пресс-служба прокуратуры области Улытау
Приговор вступил в законную силу.
