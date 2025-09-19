Казахстанец штурмовал ворота прокуратуры, думая, что пришел к другу

Житель Жезказгана принял ворота здания прокуратуры области Улытау за дом своего друга. Попытавшись открыть ворота безуспешно, он стал их ломать и повредил вместе с металлическим листом рядом, сообщает Zakon.kz.

Это все произошло 30 августа 2025 года.

Уже 19 сентября стало известно, что в отношении казахстанца было рассмотрено административное дело в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

Также, как отмечено в Telegram-канале суда области Улытау, согласно результатам медицинского освидетельствования, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

На судебном заседании представитель прокуратуры уточнил, что причиненный ущерб составил более 259 тысяч тенге. Часть успели возместить.

Нарушитель свою вину признал и раскаялся. Также он обещал в ближайшее время выплатить оставшуюся сумму.

В итоге суд признал в действиях гражданина состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Ему назначено административное наказание в виде 5 (пяти) суток административного ареста.

