Казахстанец штурмовал ворота прокуратуры, думая, что пришел к другу
Это все произошло 30 августа 2025 года.
Уже 19 сентября стало известно, что в отношении казахстанца было рассмотрено административное дело в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.
Также, как отмечено в Telegram-канале суда области Улытау, согласно результатам медицинского освидетельствования, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
На судебном заседании представитель прокуратуры уточнил, что причиненный ущерб составил более 259 тысяч тенге. Часть успели возместить.
Нарушитель свою вину признал и раскаялся. Также он обещал в ближайшее время выплатить оставшуюся сумму.
В итоге суд признал в действиях гражданина состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 147-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Ему назначено административное наказание в виде 5 (пяти) суток административного ареста.
