Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае

21 сентября 2025 года состоялось торжественное принятие присяги сотрудниками Костанайской академии МВД, сообщает Zakon.kz

Принятие присяги – это важный шаг, символизирующий готовность служить закону, обществу и своей стране с честью и достоинством.

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева опубликовала в Instagram трогательное видео с момента церемонии принятия присяги, который запомнится каждому курсанту.

