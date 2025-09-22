#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
События

Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:36 Фото: Zakon.kz
21 сентября 2025 года состоялось торжественное принятие присяги сотрудниками Костанайской академии МВД, сообщает Zakon.kz

Принятие присяги – это важный шаг, символизирующий готовность служить закону, обществу и своей стране с честью и достоинством.

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева опубликовала в Instagram трогательное видео с момента церемонии принятия присяги, который запомнится каждому курсанту.

Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области растет деловая активность бизнеса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
42-летняя Алсу показала свое новое увлечение
18:01, Сегодня
42-летняя Алсу показала свое новое увлечение
"Умные девочки, гены!": младшие дочери Баян Алагузовой восхитили поклонников звездной матери
17:51, Сегодня
"Умные девочки, гены!": младшие дочери Баян Алагузовой восхитили поклонников звездной матери
"Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys
17:46, Сегодня
"Всем нужна Динара": казахстанке незнакомка подарила билет за 60 тысяч на Backstreet Boys
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: