Новобранцы органов внутренних дел приняли присягу в Костанае
21 сентября 2025 года состоялось торжественное принятие присяги сотрудниками Костанайской академии МВД, сообщает Zakon.kz
Принятие присяги – это важный шаг, символизирующий готовность служить закону, обществу и своей стране с честью и достоинством.
Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева опубликовала в Instagram трогательное видео с момента церемонии принятия присяги, который запомнится каждому курсанту.
