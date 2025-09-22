#АЭС в Казахстане
События

Астанчанам ответили на вопросы о наркопреступлениях и штрафах в рамках акции "Правовая аптека"

юристы ответили на вопросы юристров, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 18:32 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В Астане продолжается масштабная акция по оказанию правовой помощи жителям – "Правовая аптека". На этот раз ее провели в торгово-развлекательном центре "Азия парк", сообщает Zakon.kz.

Акцию "Правовая аптека" организовал Департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Астане.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Цель – повысить правовую грамотность населения и ответить на беспокоящие вопросы горожан. В рамках месячника по противодействию наркомании многие астанчане обратились с жалобами и обращениями, связанными с уголовной сферой: распространение наркотиков через "закладки"; случаи наркозависимости и привлечение несовершеннолетних; вопросы, связанные с расследованием и квалификацией подобных преступлений.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"К нам приходят родители, учителя и сами молодые люди, которые сталкиваются с такими проблемами. Наша задача – проверить, не нарушены ли права граждан, и дать им квалифицированную юридическую консультацию", – пояснил представитель ведомства.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Помимо этого, астанчане поднимают вопросы административного характера: начисление и уплата административных штрафов; ошибки при оплате штрафов и порядок их обжалования. Среди прочих актуальных тем – мошенничество при долевом строительстве, когда люди вложили деньги, но не получили жилье, вопросы алиментов, исполнение судебных решений, защита прав предпринимателей.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

"Самые частые обращения связаны с мошенничеством, алиментами и наркопреступлениями – это вопросы, которые волнуют тысячи граждан. Наша задача – дать им консультацию и подсказать, какие шаги они могут предпринять", – отметили в ведомстве.

Отмечается, что в Астане продолжается профилактический месячник мер по борьбе с наркопреступностью, реализуемый столичным Департаментом полиции и прокуратурой. Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива "Закон и Порядок", предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
