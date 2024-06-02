Какие вопросы беспокоят петропавловцев, показала масштабная акция "Народный юрист"

Самые востребованные специалисты в области права консультировали горожан в одном из крупнейших торговых домов в центре города. За правовой помощью люди сюда шли не только целенаправленно. Интерес к акции проявили и те, кто просто пришел в магазин за покупками, передает Zakon.kz.

В день проведения акции центральное фойе одного из крупнейших торговых домов Петропавловска превратилось в настоящую праворазъяснительную арену. Специалистов, готовых помочь горожанам в разрешении их правовых вопросов, оказалось так много, что огромный круглый стол занял практически все фойе. Вокруг консультирующих несколько часов яблоку негде было упасть. Правовых вопросов у горожан оказалось немало.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Цель акции "Народный юрист" – повышение правовой грамотности населения. Здесь собрались представители местных исполнительных органов, отделов акимата, Антикора, а также прокуроры, полицейские, судебные исполнители, адвокаты. У граждан имеется возможность совершенно бесплатно и оперативно получить всестороннюю правовую помощь", – объясняет суть акции руководитель Департамента юстиции СКО Айдос Тогузбаев.





Самые длинные очереди выстроились к сотрудникам акимата. Больше всего петропавловцы, пережившие масштабный паводок, интересовались тем, как теперь решить проблемы, которые принесло наводнение. И без квалифицированных юридических консультаций людям никак не обойтись.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Частный дом моей мамы находится в микрорайоне Подгора. Его затопило полностью. Дом в ужасном состоянии, он аварийный, не пригоден для жизни, разрушен водой настолько, что оценщики имущества не могут его даже открыть и войти. Это опасно для их жизней, рухнуть может в любой момент. Но мы не можем сделать оценку имущества, которое было внутри. Как же теперь быть?" – спрашивает Анна (спикер просил не озвучивать фамилию. – Прим. ред.).

Вопрос оказался непростым, но Римма Чернышева, руководитель отдела планирования и финансирования органов госуправления КГУ "Управление финансов", старается помочь и проясняет детали. Она связывается с акиматом города и сообщает:

"Оценка ущерба по вашему дому еще в работе. Сейчас я уточнила. Когда она будет готова, местные исполнительные органы будут рассматривать это заключение. Вашу маму пригласят на комиссию и разъяснят, как решить проблему с компенсацией ущерба за имущество, пострадавшее внутри дома".

Женщина, у которой только что наворачивались слезы на глазах, прощается с надеждой на то, что все решится, и благодарит за помощь.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

У начинающего предпринимателя Ангелины Сергиенко тоже сложная ситуация из-за паводка. Девушка собиралась открыть детский центр в пригородном поселке Тепличном. Планам помешало наводнение.

"В 2022 году купили коммерческую недвижимость под детский центр, здание было оформлено на физическое лицо. Из-за паводка оно сейчас сильно пострадало. Но я не могу найти ответ, как мне получить компенсацию? Это и не жилой дом, и, получается, не предприятие. У себя в Тепличном не удается выяснить, приехала сейчас сюда в Петропавловск к юристам", – делится девушка.

Ангелине посоветовали официально обратиться в комиссию по преодолению последствий паводка в Кызылжарском районе, где непосредственно расположено село Тепличное. А также официально написать письмо акиму района. В случае необходимости внести ясность готовы прокуроры.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Сегодня к нам в основном граждане обращаются по паводкам. Основная проблема – ущерб и его оценка. Зачастую сложность возникает у людей из-за того, что недвижимость не оформлена должным образом или частично не узаконена. Вот сейчас обратилась гражданка, у нее часть дома узаконена, а новая пристройка – нет. Человек, естественно, хочет компенсировать свои потери с учетом всей площади пострадавшего дома. Разъяснили, что нужно через суд узаконить недвижимость. Если нужна для этого юридическая помощь, есть договоренность с коллегией адвокатов, они будут сопровождать эти вопросы до полного разрешения в суде", – поясняет заместитель прокурора города Петропавловска Асхат Амитов.

Прокуроры также советуют собрать те документы, которые имеются, заручиться свидетелями. Возможно, соседи будут готовы дать показания в суде. На основании решения суда человек сможет получить выплаты за все свое имущество.

Фото предоставлено организаторами

У столов адвокатов и юрисконсультов тоже многолюдно. Ответы четкие, по существу.

"Сейчас был вопрос по узаконению гаража и земельного участка под ним. Человек владеет этим имуществом больше семи лет, значит, есть право обратиться в суд за признанием права собственности по приобретательной давности", – говорит правовед Иван Шпиготский из Северо-Казахстанской палаты юрисконсультов.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"У меня только что была консультация по взысканию долга по расписке. Человек интересовался, в рамках гражданского или уголовного законодательства ему следует взыскивать долг и каковы перспективы дела. Я посоветовала обратиться в гражданский суд, расписка имеется, сложностей я не вижу. Другое дело, что дойти до суда и получить решение в свою пользу – это одно. А вот исполнить это решение – здесь могут быть проблемы, и все зависит от того, платежеспособен ли должник", – рассказывает адвокат Северо-Казахстанской коллегии адвокатов Зауреш Жиенбаева.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Также во время акции юристам было задано немало вопросов личного и семейного характера.

"Я – житель Петропавловска. Сегодня в рамках акции "Народный юрист" я обратился к руководителю Региональной палаты частных судебных исполнителей за консультацией по вопросам взыскания алиментов. Получил исчерпывающий ответ, все подробно мне объяснили. Очень благодарен!" – поделился Арман А. (спикер просил не озвучивать свои полные данные. – Прим. ред.).

Прием граждан продолжался до тех пор, пока последний посетитель, обратившийся за юридической помощью, не получил консультацию. Одновременно акция "Народный юрист" прошла во всех районных центрах Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что, помимо профессиональных юристов, в акции были задействованы следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, представители НПО и госорганов.

Мероприятие в этом году проходит при поддержке правительства РК, организаторами выступают Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Во время акции в Алматы население особенно интересовали проблемы мошенничества, брака и семьи, наследства, взыскания долгов, банкротства, регистрации, миграции, ДТП, страховых выплат. В Шымкенте акция прошла на местном Арбате. Там помогли сотням горожан и тоже взяли на контроль проблемы жителей. Во время встречи представители госорганов составляли протоколы и дальше будут помогать жителям в решении их проблем. Представители более старшего поколения приносили на прием объемные папки с бумажными документами, а молодежь приходила со смартфонами в руках, где хранится все необходимое.