Чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали встретили в Астане

Ночью 23 сентября 2025 года в аэропорту Астаны царила атмосфера настоящего праздника. Сотни людей собрались, чтобы встретить Айдоса Султангали – первого за 26 лет чемпиона мира по греко-римской борьбе из Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Зал прилета был заполнен до отказа. Несмотря на поздний час и дождь за окном, встретить чемпиона собрались около ста человек. Айдоса Султангали ждали оркестр и музыканты, играющие на национальных инструментах. Также была расстелена красная дорожка. По традиции победителя угощали баурсаками и кумысом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Когда двери открылись и Айдос появился с золотой медалью на груди, раздался гром аплодисментов и скандирование "Айдос! Чемпион!".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он шел по коридору почета в окружении тренеров и федерации борьбы, слегка смущенный вниманием, но с гордой улыбкой. На его плечи тут же лег флаг Казахстана, а дети протягивали руки, чтобы прикоснуться к чемпиону и получить его автограф.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Возле выхода развернули большой баннер с его фотографией, и толпа снова встретила его бурными криками. Люди снимали спортсмена на телефоны. Музыка и звуки домбры наполнили зал – встреча чемпиона превратилась в настоящий праздник.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Айдоса встречали как родного сына: его обнимали со всех сторон, каждый стремился сделать памятное фото. Атмосфера была по-домашнему теплой – без официоза, с искренней радостью и гордостью.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Сам чемпион охотно и щедро делился этим моментом: с улыбкой давал людям подержать пояс и золотую медаль, фотографировался с каждым, кто подходил, будто разделяя свою победу со всей страной.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спортсмен поблагодарил всех собравшихся за поддержку, а также всех тех, кто был рядом и помог пройти этот путь. Также он отметил, что впереди еще много работы.

"Еще рано забегать вперед, но главная цель – Олимпийские игры. Если будет олимпийское золото – это станет настоящим свершением. А в тот день...зал буквально "взорвался" от эмоций, аплодисменты, крики. Но главное – мы привезли золото для страны. Конечно, в тот момент, когда удалось победить, на глаза навернулись слезы. Первым делом я позвонил по телефону родителям, потом уже – друзьям. Они, конечно, в Кызылорде ждали и поддерживали. А дальше – вся эта радость с людьми, с народом", – рассказал спортсмен.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он подчеркнул, что за этой победой стоит огромная команда.



"Это и тренеры, и массажисты, и психолог, и, конечно, друзья – спарринг-партнеры. Все вместе мы сделали так, чтобы этот чемпионат мира стал нашим праздником. Слава Богу, результат оправдал ожидания. Конечно, в первые минуты не сразу осознаешь, что стал чемпионом. Радость есть, но стараешься держать себя в руках, ведь мужчинам, как говорится, не пристало слишком показывать эмоции. Но все равно счастье переполняло. Тренер пришел к нам два месяца назад. Его слова всегда звучали очень мотивирующе: "Мне нужно только золото". Возможно, именно эта установка, его уверенность и передалась нам, добавила веры и сил", – дополнил чемпион.

По его словам, эта золотая медаль "тяжелая" – в буквальном и переносном смысле, но она того стоит.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Ранее я уже проигрывал этому сопернику, а в финале удалось показать, на что способен. Возможно, такого шанса больше и не будет, поэтому нужно было выложиться на все сто. Шесть минут борьбы – и как бы трудно ни было, нужно было идти до конца и сделать все возможное, чтобы взять это золото", – поделился Айдос Султангали.

Несмотря на долгую дорогу, Айдос Султангали не спешил покидать зал прилета. Он провел в аэропорту еще более двух часов, фотографируясь и разговаривая с поклонниками. Чемпион стоял до последнего человека, уделив внимание каждому, кто пришел его поддержать.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

20 сентября 2025 года казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали завоевал золотую медаль чемпионата мира, а 21 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Айдоса Султангали с завоеванием титула чемпиона мира по греко-римской борьбе.