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Законодательство РК

Аким Шымкента нашел способ поддержать малый и средний бизнес в городе

аким Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков снизил ставки специального налогового режима розничного налога в городе, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Уважаемые предприниматели! Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важна качественная поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне. Хочу поделиться хорошей новостью. Я принял решение по снижению ставки "специального налогового режима розничного налога" в нашем городе с 4% до 2%", – написал аким.


Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают новую программу поддержки бизнеса.

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