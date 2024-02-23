Аким Шымкента нашел способ поддержать малый и средний бизнес в городе
Фото: Instagram/gabit_syzdykbekov
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков снизил ставки специального налогового режима розничного налога в городе, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Уважаемые предприниматели! Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важна качественная поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне. Хочу поделиться хорошей новостью. Я принял решение по снижению ставки "специального налогового режима розничного налога" в нашем городе с 4% до 2%", – написал аким.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагают новую программу поддержки бизнеса.
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