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Арычные сети не справились: потоп в Шымкенте прокомментировал аким города

Арычные сети не справились: потоп в Шымкенте прокомментировал аким города , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 23:20 Фото: МЧС РК
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков 25 мая на своей странице в Instagram сообщил, что арычные системы города не справились с мощным ливнем, передает Zakon.kz.

По его словам, сегодня за час в городе выпала месячная норма осадков в виде дождя.

"В некоторых районах города оказались подтоплены улицы, дворы и дороги. Арычные сети не справились с большим количеством воды. В ликвидации последствий ливня были задействованы рабочие, сотрудники акимата и специальная техника. В ходе рабочего объезда в Каратауском районе по улице Назарбекова осмотрел работу мобильных бригад по расчистке арыков и ирригационных лотков, а также перекачке ливневых сточных и дренажных вод", – написал градоначальник.

Он отметил, что поручил руководителям отраслевых управлений расширить лотки и диаметр труб, соединяющие ирригационную систему.

"Также осмотрел работы по откачке дождевой воды, затопившей проезд под мостом, на развязке в районе рынка Бекжан. Для улучшения и увеличения пропускной способности насосов поручил ответственным специалистам заменить и увеличить их количество. В настоящее время работы по очистке дорог и улиц от дождевой воды завершены", – заключил Габит Сыздыкбеков.

Ранее сообщалось, что мощный ливень 25 мая затопил мостовую в Шымкенте. Вода заполнила проезжую часть, создав пробки и затруднив движение.

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