Токаев и премьер Люксембурга обсудили перспективы сотрудничества в цифровой сфере

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.







"Президент подчеркнул, что Казахстан и Люксембург традиционно поддерживают дружественные и конструктивные отношения. Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного взаимодействия, а также перспективам реализации совместных инициатив в сферах цифровизации и финансовых технологий", – говорится в сообщении Акорды.

Собеседники в этих целях договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США.

