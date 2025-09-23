#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев и премьер Люксембурга обсудили перспективы сотрудничества в цифровой сфере

Токаев, Люк Фриден, переговоры , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 21:14 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.


"Президент подчеркнул, что Казахстан и Люксембург традиционно поддерживают дружественные и конструктивные отношения. Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного взаимодействия, а также перспективам реализации совместных инициатив в сферах цифровизации и финансовых технологий", – говорится в сообщении Акорды. 

Собеседники в этих целях договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
