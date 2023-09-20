Токаев на сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о реформах в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о приоритетах госполитики и реформах в Казахстане, сообщает Zakon.kz

Казахстанский лидер заявил, что несмотря на глобальные, региональные и геополитические вызовы, наше общество и Правительство строят Справедливый Казахстан.

"За очень короткий промежуток времени мы реформировали наши институты, внесли поправки в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, продолжили борьбу с коррупцией. За два года сделано очень многое. За это время существенно изменился менталитет наших граждан, особенно молодого поколения". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что президентский мандат был ограничен одним семилетним сроком. Это предложение было поддержано народом Казахстана и не будет подвергнуто изменению в будущем.

"Мы будем твердо придерживаться формулы «сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. В основе этих реформ лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы. Мое личное кредо – верховенство закона должно преобладать при любых обстоятельствах. Мы понимаем, что только политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать нашу экономику более устойчивой и прочной", - сказал президент.

По его словам Казахстан добился значительного прогресса в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек. Введена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями в избирательных партийных списках. Это позволит им более активно и на равных участвовать в политической жизни страны.

Он также рассказал, что возлагает свои надежды на молодое поколение, которое поведет нашу страну в будущее.

Ранее сообщалось, что Токаев участвовал в саммите глав государств "Центральная Азия – США", выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил, что голоса развивающихся стран в Совбезе ООН должны быть услышаны, он высоко оценил поддержку членов ООН в решении украинского кризиса, он выступил против актов сожжения Корана, заявил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия, предложил создать Международное агентство по биологической безопасности и инициировал создание Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана.