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Токаев о реформировании Совбеза ООН: Голоса развивающихся стран должны быть услышаны

Токаев о реформировании Совбеза ООН: Голоса развивающихся стран должны быть услышаны Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны, сообщает Zakon.kz.

В разрешении международных споров, по его словам, всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому президент Казахстана призывает сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов.

"Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами. Это насущная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности".Касым-Жомарт Токаев

Также он дал высокую оценку всем усилиям и планам, которые предложены различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса.

Ранее Касым-Жомарт Токаев также принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США, где выступил с речью. В ходе саммита обсуждались вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

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