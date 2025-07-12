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События

Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь

встреча с туристами, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 17:18 Фото: primeminister.kz
Продолжая рабочие поездки в регионы с целью оценки состояния приоритетных туристических направлений, заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев ознакомился с текущим состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь – одного из пяти ключевых туристических направлений региона.

С момента создания области Алакольский район посетило свыше 4,8 млн туристов, из них 1,8 млн – только за прошлый год.

В ходе поездки вице-премьер посетил коммунальный пляж, где были зафиксированы типичные и характерные для многих регионов системные вопросы, требующие комплексного решения. Несмотря на наличие базовых условий в большинстве зон отдыха, в открытых и общедоступных пространствах сохраняются вызовы, связанные с санитарной, инженерной и сервисной инфраструктурой.

Фото: primeminister.kz

"Люди, выбирающие отдых на коммунальных пляжах, должны получать такой же базовый комфорт и безопасность, как и гости частных зон. Это принцип справедливости. Независимо от того, где человек отдыхает – он должен видеть порядок, чистоту и организованную среду", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Заместитель премьер-министра дал поручения акиму района и профильным службам: усилить санитарное оснащение пляжа, закупить дополнительные контейнеры для сбора мусора, продлить линию буйков и определить зоны безопасного захода для маломерных судов. Также поручено проработать возможность установки раздевалок, душевых и элементов благоустройства, в том числе зон активного отдыха.

Фото: primeminister.kz

Для обеспечения общественной безопасности в районе будет рассмотрен вопрос увеличения численности сотрудников ЧС, задействованных в дежурстве на побережье.

Отдельное внимание было уделено вопросам стихийной торговли. Вице-премьер отметил необходимость установки стационарных торговых киосков с подключением к воде и электроснабжению, а также обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"Все эти вопросы актуальны не только для Алаколя. Это вызовы характерные для всех регионов, с которыми сталкиваются курортные зоны по всей стране. Мы соберем предложения, проанализируем лучшие практики и уже в Министерстве туризма и спорта проведем отдельное совещание с участием всех ответственных госорганов. Туризм – это не только бизнес, но и качество жизни самих граждан", – отметил Ермек Кошербаев.

В рамках поездки вице-премьер также посетил железнодорожный вокзал в селе Акши и пообщался с туристами. Отзывы показывают: положительные изменения есть, но проблемы на отдельных участках пляжей все еще мешают качественному отдыху.

"Мы с семьей отдыхаем на Алаколе впервые. Очень радует порядок – и на вокзале, и на пляже. Но хотелось бы больше раздевалок и душевых, особенно на общих пляжах", – поделилась мнением отдыхающая Галина Чепрына.

Фото: primeminister.kz

"Все восемь лет ездим в одно и то же место. Сервис, воздух, вода – все нравится. Но хочется, чтобы каждый участок пляжа соответствовал одному стандарту, особенно бесплатные зоны", – добавили туристы из Алматы.

В текущем году здесь был решен вопрос с электроснабжением: построена высоковольтная линия от Бесколя до Акши протяженностью 56,7 км и новая подстанция. С июня подача электроэнергии осуществляется бесперебойно. Побережье покрыто интернетом, работает 16 базовых станций, проложена оптоволоконная линия связи.

Фото: primeminister.kz

Работа велась в координации с профильными министерствами. Все вице-министры, входившие в состав рабочей группы, разделились по направлениям ответственности и провели осмотр зон отдыха, по результатам которого доложили вице-премьеру о текущей ситуации и необходимых мерах.

"Мы не создаем временные решения – мы выстраиваем долгосрочную, устойчивую систему. Туристические зоны Казахстана должны соответствовать ожиданиям людей и задавать стандарты. Не только для туристов, но и для самих казахстанцев. По итогам всех региональных поездок будут приняты системные решения на уровне правительства", – резюмировал Ермек Кошербаев.

Ранее Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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