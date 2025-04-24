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Общество

Маленькая крышка – большое дело: в Костанайской области стартовал экопроект

Акция, крышки, экопроект, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 21:30 Фото: акимат города Костаная
В Костанайской области осуществляют программу "Таза Казакстан", инициированную главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Там реализуется ряд проектов, направленных на эковоспитание и очистку территорий.

Идея данного проекта принадлежит Динаре Шадриной, которая давно сортирует мусор в своей семье.
Собранные пластиковые крышки идут на переработку, а вырученные средства отправляются на лечение тяжелобольных детей в рамках проекта "Qoskomek", руководителем которого она и является.

Фото: акимат города Костаная

Крышки для сбора были выбраны не случайно, делится председатель ОФ "Экологический клуб" "Neco" Наурызбек Бирмагамбетов. Все потому, что они легки в сборе и в большом объеме приносят больший доход, чем другое вторсырье.

Фото: акимат города Костаная

Проект реализуется в рамках экологической акции "Таза Қазақстан – Таза Костанай", которую поддержал отдел внутренней политики города Костаная. Благодаря этому будет установлено 40 контейнеров для сбора пластиковых крышек во всех общеобразовательных школах города.

Стоит отметить, что ни в одном городе страны пока таких контейнеров для сбора пластиковых крышек нет.

"Крышки идут на переработку, а вырученные средства идут на лечение тяжелобольных детей. Крышки отправляются на переработку в ТОО "Атамекен 4+". Они сами занимаются переработкой и делают из них тротуарную плитку, а также передают крышки в специализированные заводы, которые занимаются переработкой именно пластика второго класса. Для них это очень ценный вид пластика. Учитывая, что его сдаем практически в чистом виде", – рассказывает Наурызбек Бирмагамбетов.

Фото: акимат города Костаная

К слову, автор проекта Динара Шадрина всей семьей, в которой четыре человека, в месяц собирает и выкидывает всего лишь одно ведро мусора благодаря его сортировке.

"За время сбора пластиковых крышек и их сдачи была оказана помощь в лечении троих детей. Честно признаться, я не ожидала, что этот проект выйдет за рамки нашего города. В настоящее время сбор крышек идет в 14 населенных пунктах Костанайской области. Также к ним присоединилась столичная школа-лицей Binom. До конца года мы планируем собрать около 2 тыс. кг пластиковых крышек и 400 кг алюминиевых банок", – отметила Динара Шадрина.

В планах у ОФ "Экологический клуб" "Neco" – установить такие контейнеры во всех школах Костанайской области.

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Аксинья Титова
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