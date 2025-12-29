Метели и снег накроют Казахстан: в Астане и 16 регионах объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 30 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), в первой половине дня в горных районах области сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман.



Ночью в области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.



В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с.



На западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер южный, юго-западный, ночью и утром порывы 15 м/с.



Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. В Актобе временами ожидается туман.



В Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.



Днем в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области низовая метель. Ветер южный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юго-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.



В Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области сильный снег. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются снег, метель, гололед, туман.



В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман, ночью на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Алматинской области ветер юго-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве 30 декабря ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с.



В Астане ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

30-31 декабря ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий вторник, 30 декабря 2025 года.

