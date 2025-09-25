Циклон принесет грозы, бурю и заморозки в Казахстан 26 сентября

В пятницу, 26 сентября 2025 года, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают метеорологи, северный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы продолжат смещаться через территорию Казахстана.

"Только на восток, юго-восток страны будет оказывать свое влияние отрог антициклона, сохраняя погоду без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнительной части сказано, что по республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман. На юге даже пройдет пыльная буря.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1°С.

Также на севере Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Согласно прогнозу специалистов, в Алматы и Астане 27 и 28 сентября 2025 года ожидаются дождливые дни. В Шымкенте же зонты еще не понадобятся, там по-прежнему тепло и без осадков.