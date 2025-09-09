Казахстанские студенты выиграли 23 медали на Тюркской универсиаде в Кыргызстане

Казахстанские студенты завоевали 23 медали на III Тюркской универсиаде, которая проходила 3-9 сентября в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, в соревнованиях приняли участие студенты-спортсмены из стран – членов Организации тюркских государств: Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Программа включала семь видов спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу.

Казахстанскую сборную представляли 66 студентов из 15 вузов страны. По итогам турнира они завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых наград.

Всего в универсиаде приняли участие 450 делегатов.

Очередная IV Тюркская универсиада пройдет в 2027 году в Турции, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" на летней Универсиаде в Германии.