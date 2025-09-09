#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Спорт

Казахстанские студенты выиграли 23 медали на Тюркской универсиаде в Кыргызстане

универсиада, студенты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:15 Фото: gov.kz
Казахстанские студенты завоевали 23 медали на III Тюркской универсиаде, которая проходила 3-9 сентября в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, в соревнованиях приняли участие студенты-спортсмены из стран – членов Организации тюркских государств: Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Программа включала семь видов спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу.

Казахстанскую сборную представляли 66 студентов из 15 вузов страны. По итогам турнира они завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых наград.

Всего в универсиаде приняли участие 450 делегатов.

Очередная IV Тюркская универсиада пройдет в 2027 году в Турции, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" на летней Универсиаде в Германии. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Канело" и Кроуфорд провели битву взглядов перед главным боем 2025 года
Спорт
16:46, Сегодня
"Канело" и Кроуфорд провели битву взглядов перед главным боем 2025 года
15-летняя бразильянка установила рекорд женского профессионального тенниса
Спорт
15:26, Сегодня
15-летняя бразильянка установила рекорд женского профессионального тенниса
Наставник "Реала" приедет в Алматы в качестве лучшего тренера Ла Лиги
Спорт
13:47, Сегодня
Наставник "Реала" приедет в Алматы в качестве лучшего тренера Ла Лиги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: