Пнул с разбега в спину: казахстанцы требуют наказать напавшего на ребенка алматинца

В соцсетях набирает обороты пост о нападении взрослого мужчины на ребенка на детской площадке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Threads появилось видео с камер наблюдения во дворе одного из жилых комплексов. На них взрослый мужчина бежит по детской площадке и со всего маху пинает в спину мальчика, в результате чего оба падают. Нападавший через некоторое время ушел, а мальчик остался стоять на коленях.

Указано, что это было в Алатауском районе Алматы.

"В сети увидела видео: здоровенный мужчина пинает маленького ребенка после ссоры детей 6-7 лет. Со слов мамы, ребенку к вечеру стало плохо, его рвало, и она заметила что он только лежит вечером", – говорится в описании к видео.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города сообщили, что готовят комментарий по этому случаю.

А уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала, что по данному факту заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана.

Подробности инцидента неизвестны, но в комментариях некоторые пользователи указали, что мальчик перед этим кидал камни в детей на площадке. Большинство же людей под публикацией потребовали наказать мужчину:

Здоровый мужик нападает на ребенка? Такой удар может стоить жизни ребенку. Требуем отстранить таких людей из общества

Мужик разозлился за камень, который тот ребенок прежде метнул в голову его дочери. Данную вину надо рассматривать в процентном соотношении, здесь нет вины 100%-ной...

Разумеется мальчик не прав раскидывать огромными камнями, но я в таком случае начинаю орать и выгонять с площадки, а не пинать с разбегу

Здоровенный "мужик" бежит, на лету пинает ребенка, просто повезло что ребенок живым остался. Требую наказать по закону! Нельзя замалчивать такое, никто не имеет права трогать чужого ребенка!

Пишите в прокуратуру на бездействие участкового. Тут явно статья умышленное причинение вреда здоровью (2 раза ударил), отягчающий фактор – жертва несовершеннолетний ребенок.

Наказать очень строго нужно за преступные действия по отношению к ребенку!

