"Ушиб грудной клетки": в Алматы мужчина ударил 6-летнего ребенка
Автор рассказывает, что мама пострадавшего малыша пыталась поговорить с обидчиком, но вместо этого услышала угрозы и оскорбления. Женщина вызвала полицию, но мужчина сбежал с места событий.
Также сказано, что семья самостоятельно направилась в полицейский участок и написала заявление.
"В больнице ребенку констатировали "ушиб грудной клетки", – сказано в подписи к ролику.
Стоит отметить, что, по словам матери ребенка, мужчина является членом общественного совета акимата Алматы.
Теперь семья пытается добиться справедливости и обращается к общественности за поддержкой.
В свою очередь 2 июня 2025 года уполномоченный по правам ребенка в Алматы Диана Ерлан в Instagram отреагировала на данный инцидент.
Фото: Instagram/stories/diana.yerlan
"По случаю избиения ребенка 6 лет в Алматы. Дело в прокуратуре для правовой оценки. На связи с мамой и адвокатом ребенка. Сразу после случая была предложена психологическая поддержка для ребенка", – написала она.
Кроме того, 3 июня 2025 года комментарий корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.
"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также в полиции особо подчеркнули, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102".
Ранее мы сообщали, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске конфликт между молодыми людьми закончился убийством. После беспощадного избиения тело мужчины подозреваемые подбросили к больнице. В пресс-службе областного Департамента полиции озвучили подробности.