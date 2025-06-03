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Происшествия

"Ушиб грудной клетки": в Алматы мужчина ударил 6-летнего ребенка

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 12:48 Фото: pexels
В Казнете активно распространяют видео из детской игровой комнаты в одном из ресторанов Алматы. В кадре, по всей видимости, отец одного из детей несколько раз сильно ударил 6-летнего мальчика. Инцидент произошел еще 4 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Автор рассказывает, что мама пострадавшего малыша пыталась поговорить с обидчиком, но вместо этого услышала угрозы и оскорбления. Женщина вызвала полицию, но мужчина сбежал с места событий.

Также сказано, что семья самостоятельно направилась в полицейский участок и написала заявление.

"В больнице ребенку констатировали "ушиб грудной клетки", – сказано в подписи к ролику.

Стоит отметить, что, по словам матери ребенка, мужчина является членом общественного совета акимата Алматы.

Теперь семья пытается добиться справедливости и обращается к общественности за поддержкой.

В свою очередь 2 июня 2025 года уполномоченный по правам ребенка в Алматы Диана Ерлан в Instagram отреагировала на данный инцидент.

Фото: Instagram/stories/diana.yerlan

"По случаю избиения ребенка 6 лет в Алматы. Дело в прокуратуре для правовой оценки. На связи с мамой и адвокатом ребенка. Сразу после случая была предложена психологическая поддержка для ребенка", – написала она.

Кроме того, 3 июня 2025 года комментарий корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также в полиции особо подчеркнули, что участковый инспектор прибыл на место происшествия спустя 6 минут после поступления сигнала на пульт "102".

Ранее мы сообщали, что в социальных сетях появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске конфликт между молодыми людьми закончился убийством. После беспощадного избиения тело мужчины подозреваемые подбросили к больнице. В пресс-службе областного Департамента полиции озвучили подробности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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