Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября

С началом рабочей недели в Алматы снова пойдут дожди, а в городе похолодает. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие дни.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Баян Канаева, после теплых и сухих выходных в южной столице в ближайший понедельник ожидается дождь и постепенное понижение температуры.

В последние дни сентября в городе будет дождливо и прохладно, временами по утрам будут наблюдаться туманы.

"В ближайшие два дня в Алматы ожидается погода без осадков. 29-30 сентября в городе, в основном в дневные часы, ожидается кратковременный дождь. С 1 по 3 октября осадки будут наблюдаться в некоторые дни. В пасмурные дни в предгорных и горных районах области ожидается туман. Температура воздуха будет постепенно понижаться и составит: ночью от +10+15°C до +3+8°C, днем от +23+28°C до +10+15°C". Ведущий инженер-синоптик Баян Канаева

Прогноз погоды по Алматы на 27 сентября – 3 октября 2025 г.

27 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +24+26°C.

28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +25+27°C.

29 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +26+28°C.

30 сентября: переменная облачность, днем дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.

1 октября: облачно, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +11+13°C.

2 октября: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +12+14°C.

3 октября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +13+15°C.

Ранее Гидрометцентр распространил прогноз погоды, предупредив жителей некоторых регионов о резком похолодании до -6°C в ночное время.