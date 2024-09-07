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Погода на неделю в Алматы: после дождя и похолодания в город вернется тепло

погода осенью, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 09:10 Фото: pexels
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным гидрометцентра, в выходные в южной столице похолодает и пойдут дожди.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, до конца следующей недели в мегаполисе будет наблюдаться постепенное повышение температуры.

"Данное понижение обусловлено вторжением холодных воздушных масс с северо-запада. Осадки связаны прохождением атмосферных фронтальных разделов", – объяснил инженер-синоптик.

7 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +16+18°C.

В ДЧС предупредили горожан, что в мегаполисе 7 сентября ожидается гроза и сильный северо-западный ветер, при грозе порывы составят 18 метров в секунду.

8 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +20+22°C.

9 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +20+22°C.

10 сентября: переменная облачность, ночью кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +20+22°C.

11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +21+23°C.

12-13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +22+24°C.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на выходные дни в трех городах Казахстана. 

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