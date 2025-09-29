#АЭС в Казахстане
Общество

Точка поставлена в резонансном земельном деле в Алматинской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
В Карасайском районе состоялось открытое судебное заседание по резонансному земельному делу. Подробностями поделились в прокуратуре Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В середине марта 2025 года в социальных сетях появилась информация, что чиновники одного из акиматов Карасайского района якобы "продали дамбу с молотка частному лицу". Тогда жители пос. Булакты заявили, что у дамбы уже началась стройка. По их мнению, стройка может повредить дамбу, в результате чего возникнет угроза затопления.

"Гражданин Республики Казахстан начал осуществлять земляные работы на земельном участке, который находился возле дамбы, защищающей населенный пункт от затопления, что могло создать угрозу жизни жителей... Карасайская районная прокуратура не осталась безучастной в данной ситуации, всколыхнувшей общественность, и обратилась в суд для восстановления законности. Надзорный орган доказал, что земельный участок был предоставлен и продан незаконно, и потребовал отмены соответствующего решения. Суд вынес решение в пользу прокуратуры", – рассказали сегодня, 29 сентября, в прокуратуре Алматинской области.

Как отмечается, "по делу все документы признаны недействительными, а предоставление земельного участка объявлено незаконным".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:09
Еще 21 участок принудительно изымут в Алматы для строительства дороги

27 сентября 2025 года стало известно, что 21 тыс. га земли изъяли в Алматинской области у экс-чиновников и миллионеров из списка Forbes. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
