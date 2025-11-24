#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
События

Торт из рыбы и яблок: любимица зоопарка Алматы отметила 8-летие

белый медведь, вода, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:43 Фото: pixabay
Белая медведица Пурга из зоопарка Алматы сегодня, 24 ноября 2025 года, отметила свое 8-летие. Ей подарили новые игрушки и приготовили праздничный торт, сообщает Zakon.kz.

В администрации уточнили, что Пурга – гордость Алматинского зоопарка:

"Очаровательная и очень любимая жительница арктической зоны. Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:43
Как медведица Пурга ищет и рвет "добычу", показали в зоопарке Алматы

В начале ноября мы рассказывали, что зоопарку Алматы требуется помощь горожан. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новое вкусовое пристрастие белой медведицы показали в зоопарке Алматы
14:15, 01 ноября 2024
Новое вкусовое пристрастие белой медведицы показали в зоопарке Алматы
Алматинский зоопарк сообщил радостную новость и обратился к казахстанцам с просьбой
18:00, 26 ноября 2024
Алматинский зоопарк сообщил радостную новость и обратился к казахстанцам с просьбой
Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке
19:46, 01 июня 2023
Белая медведица поселилась в Алматинском зоопарке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: