Торт из рыбы и яблок: любимица зоопарка Алматы отметила 8-летие

Фото: pixabay

Белая медведица Пурга из зоопарка Алматы сегодня, 24 ноября 2025 года, отметила свое 8-летие. Ей подарили новые игрушки и приготовили праздничный торт, сообщает Zakon.kz.

