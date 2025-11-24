Торт из рыбы и яблок: любимица зоопарка Алматы отметила 8-летие
Белая медведица Пурга из зоопарка Алматы сегодня, 24 ноября 2025 года, отметила свое 8-летие. Ей подарили новые игрушки и приготовили праздничный торт, сообщает Zakon.kz.
В администрации уточнили, что Пурга – гордость Алматинского зоопарка:
"Очаровательная и очень любимая жительница арктической зоны. Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой!"
