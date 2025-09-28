#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.26
634.72
6.52
События

Усиление ветра и заморозки: во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 29 сентября

замерзший лист, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 17:06 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане и 17 областях Казахстана на 29 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер до 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере области Абай ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге области временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетысу ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки -2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер до 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Туман. Ветер до 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -3 градуса.

Также ранее синоптики опубликовали общий прогноз погоды по Казахстану на 29 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Дожди с переходом в снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 29 сентября
15:14, Сегодня
Дожди с переходом в снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 29 сентября
Заморозки и усиление ветра: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение
17:28, 27 сентября 2025
Заморозки и усиление ветра: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение
Ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде на 28 сентября
15:07, 27 сентября 2025
Ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде на 28 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: