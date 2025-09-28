Усиление ветра и заморозки: во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение на 29 сентября

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане и 17 областях Казахстана на 29 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер до 15-20 м/с.

На востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере области Абай ожидается временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Семее ожидается гроза.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Днем гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег), днем на юге области временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетысу ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки -2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер до 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), гололед. Туман. Ветер до 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -3 градуса.

Также ранее синоптики опубликовали общий прогноз погоды по Казахстану на 29 сентября.