Аким Алматы ознакомился с темпами работ по освещению мегаполиса

В ходе рабочего объезда Дархан Сатыбалды оценил работы по установке освещения на многоквартирных жилых домах в Медеуском районе. Такие проекты помогают улучшить эстетический облик города, для этого также окрашены фасады домов, сообщает Zakon.kz.

В сквере Дворца Республики 65 торшерных светильников заменены на светодиодные мощностью 100 Вт с теплым светом. Новые LED-светильники отличаются высокой яркостью, низким энергопотреблением и длительным сроком службы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На транспортной развязке проспекта Абая и улицы Байзакова установлено 40 современных LED-светильников мощностью 500 Вт. Они ярче и экономичнее старых: уровень освещенности увеличен более чем в шесть раз, а энергопотребление снижено на 37%.

Аким Алматы подчеркнул важность качественного освещения для формирования безопасной и комфортной городской среды, а также для улучшения эстетического облика города.

Он акцентировал внимание и на необходимости следовать мастер-плану освещения, в рамках которого предусмотрены комплексные работы.