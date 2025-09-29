Аким Алматы ознакомился с темпами работ по освещению мегаполиса
В сквере Дворца Республики 65 торшерных светильников заменены на светодиодные мощностью 100 Вт с теплым светом. Новые LED-светильники отличаются высокой яркостью, низким энергопотреблением и длительным сроком службы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На транспортной развязке проспекта Абая и улицы Байзакова установлено 40 современных LED-светильников мощностью 500 Вт. Они ярче и экономичнее старых: уровень освещенности увеличен более чем в шесть раз, а энергопотребление снижено на 37%.
Аким Алматы подчеркнул важность качественного освещения для формирования безопасной и комфортной городской среды, а также для улучшения эстетического облика города.
Он акцентировал внимание и на необходимости следовать мастер-плану освещения, в рамках которого предусмотрены комплексные работы.
