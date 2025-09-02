"Как я покинула этот рай?": Доценко передал магию ранней осени в Алматы

Казахстанский фотограф из Алматы Дмитрий Доценко красочными фотографиями напомнил, что лето осталось позади, впереди – осень. По словам мастера, между ними проходит тонкая, почти невидимая, но удивительно красивая граница, сообщает Zakon.kz.

Доценко в подписи к серии снимков описал свои впечатления.

Так, пишет он: "Сейчас природа будто бы не изменилась, все то же лето, но стоит лишь присмотреться – и дыхание осени уже ощущается, особенно в горах. Туда я и отправился, чтобы проводить уходящее лето и встретить первые шаги осени".

"Склоны уже тронуты рыжими красками, а красные кусты рябины пылают, словно костры на ветру. В зарослях суетятся длиннохвостые синицы – эти милые пушистики чутко улавливают, что дни становятся короче и скоро первый снег коснется вершин. Птицы наедаются ягодами впрок, и угощение действительно щедрое: конец августа и начало сентября – время созревания горных даров. И конечно же, какие алматинские горы без яблок? Здесь их столько, что хватает и на кадр, и на вкусный перекус". Дмитрий Доценко

Сейчас, подчеркивает фотограф, в горах царит особое спокойствие.

"До осенних дождей еще далеко, погода стабильна, а воздух прозрачен, как хрусталь. В этом чистом небе я поймал пару кадров с луной". Дмитрий Доценко

Как обычно, пользователи Сети не заставили себя ждать и отреагировали на новый пост.

На один из вопросов комментаторов Доценко разъяснил, где делал фото: "Медеу, Шыбынсай, Шымбулак, разные места здесь".

Календарное лето кончилось, но наше алматинское еще продолжается. Спасибо за красивые кадры: горы, яблоки – это про наш любимый город!

Благодарю вас за красоту.

Вы заметили, что к концу лета даже на шапках гор не осталось снега. Даже на Талгарском пике. Вчера обратил внимание.

Божественные фото.

Волшебно!

Прекрасная пора. Очей очарованье!

Видя эту красоту алматинской осени, каждый раз задаюсь себе вопросом: "Как так я покинула этот рай и родной город?"

Чистые горы сегодня, красивые.

Красиво! Очень-очень! Любимая осень! Погода идеальная!

Начиная читать, на минуту мне показалось, что это произведение какого-то русского классика. Очень красивое и грамотное описание красот алматинской осени. Рахмет за красивые кадры.

Шедеврально, особенно птицы, невероятная красота природы.

