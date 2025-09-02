"Как я покинула этот рай?": Доценко передал магию ранней осени в Алматы
Доценко в подписи к серии снимков описал свои впечатления.
Так, пишет он: "Сейчас природа будто бы не изменилась, все то же лето, но стоит лишь присмотреться – и дыхание осени уже ощущается, особенно в горах. Туда я и отправился, чтобы проводить уходящее лето и встретить первые шаги осени".
"Склоны уже тронуты рыжими красками, а красные кусты рябины пылают, словно костры на ветру. В зарослях суетятся длиннохвостые синицы – эти милые пушистики чутко улавливают, что дни становятся короче и скоро первый снег коснется вершин. Птицы наедаются ягодами впрок, и угощение действительно щедрое: конец августа и начало сентября – время созревания горных даров. И конечно же, какие алматинские горы без яблок? Здесь их столько, что хватает и на кадр, и на вкусный перекус".Дмитрий Доценко
Сейчас, подчеркивает фотограф, в горах царит особое спокойствие.
"До осенних дождей еще далеко, погода стабильна, а воздух прозрачен, как хрусталь. В этом чистом небе я поймал пару кадров с луной".Дмитрий Доценко
Как обычно, пользователи Сети не заставили себя ждать и отреагировали на новый пост.
На один из вопросов комментаторов Доценко разъяснил, где делал фото: "Медеу, Шыбынсай, Шымбулак, разные места здесь".
- Календарное лето кончилось, но наше алматинское еще продолжается. Спасибо за красивые кадры: горы, яблоки – это про наш любимый город!
- Благодарю вас за красоту.
- Вы заметили, что к концу лета даже на шапках гор не осталось снега. Даже на Талгарском пике. Вчера обратил внимание.
- Божественные фото.
- Волшебно!
- Прекрасная пора. Очей очарованье!
- Видя эту красоту алматинской осени, каждый раз задаюсь себе вопросом: "Как так я покинула этот рай и родной город?"
- Чистые горы сегодня, красивые.
- Красиво! Очень-очень! Любимая осень! Погода идеальная!
- Начиная читать, на минуту мне показалось, что это произведение какого-то русского классика. Очень красивое и грамотное описание красот алматинской осени. Рахмет за красивые кадры.
- Шедеврально, особенно птицы, невероятная красота природы.
Ранее мы рассказывали, что тревел-блогер Анастасия Каллавус отправилась в поездку по Средней Азии. Путешественница посетила Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также Монголию. Одной из запоминающихся экскурсий стала поездка на озеро Каинды в Алматинскую область.