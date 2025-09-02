#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

"Как я покинула этот рай?": Доценко передал магию ранней осени в Алматы

горы, осень, Доценко, новые фото, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:32 Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф из Алматы Дмитрий Доценко красочными фотографиями напомнил, что лето осталось позади, впереди – осень. По словам мастера, между ними проходит тонкая, почти невидимая, но удивительно красивая граница, сообщает Zakon.kz.

Доценко в подписи к серии снимков описал свои впечатления.

Так, пишет он: "Сейчас природа будто бы не изменилась, все то же лето, но стоит лишь присмотреться – и дыхание осени уже ощущается, особенно в горах. Туда я и отправился, чтобы проводить уходящее лето и встретить первые шаги осени".

"Склоны уже тронуты рыжими красками, а красные кусты рябины пылают, словно костры на ветру. В зарослях суетятся длиннохвостые синицы – эти милые пушистики чутко улавливают, что дни становятся короче и скоро первый снег коснется вершин. Птицы наедаются ягодами впрок, и угощение действительно щедрое: конец августа и начало сентября – время созревания горных даров. И конечно же, какие алматинские горы без яблок? Здесь их столько, что хватает и на кадр, и на вкусный перекус".Дмитрий Доценко

Сейчас, подчеркивает фотограф, в горах царит особое спокойствие.

"До осенних дождей еще далеко, погода стабильна, а воздух прозрачен, как хрусталь. В этом чистом небе я поймал пару кадров с луной".Дмитрий Доценко

Как обычно, пользователи Сети не заставили себя ждать и отреагировали на новый пост.

На один из вопросов комментаторов Доценко разъяснил, где делал фото: "Медеу, Шыбынсай, Шымбулак, разные места здесь".

  • Календарное лето кончилось, но наше алматинское еще продолжается. Спасибо за красивые кадры: горы, яблоки – это про наш любимый город!
  • Благодарю вас за красоту.
  • Вы заметили, что к концу лета даже на шапках гор не осталось снега. Даже на Талгарском пике. Вчера обратил внимание.
  • Божественные фото.
  • Волшебно!
  • Прекрасная пора. Очей очарованье!
  • Видя эту красоту алматинской осени, каждый раз задаюсь себе вопросом: "Как так я покинула этот рай и родной город?"
  • Чистые горы сегодня, красивые.
  • Красиво! Очень-очень! Любимая осень! Погода идеальная!
  • Начиная читать, на минуту мне показалось, что это произведение какого-то русского классика. Очень красивое и грамотное описание красот алматинской осени. Рахмет за красивые кадры.
  • Шедеврально, особенно птицы, невероятная красота природы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:32
"Фукавшие" на Капшагай теперь влюблены: фотограф разом изменил восприятие

Ранее мы рассказывали, что тревел-блогер Анастасия Каллавус отправилась в поездку по Средней Азии. Путешественница посетила Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также Монголию. Одной из запоминающихся экскурсий стала поездка на озеро Каинды в Алматинскую область.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Доверие президенту: рейтинг стабильно высокий
Общество
12:22, Сегодня
Доверие президенту: рейтинг стабильно высокий
Сколько иностранцев приедут на матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы
Общество
12:08, Сегодня
Сколько иностранцев приедут на матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы
В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо
Общество
11:53, Сегодня
В Минсельхозе не исключают повышения цен на мясо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: