События

Китайский эксперт: Центральноазиатский транспортный коридор – ключевое звено "Нового Шелкового пути"

Ван Лисинь прокомментировал открытие железнодорожного участка Достык – Мойынты, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:37 Фото: из личного архива
Открытие железнодорожного участка Достык – Мойынты стало для Казахстана стратегическим событием, которое прокомментировал эксперт из Китая, сообщает Zakon.kz.

Новый проект значительно увеличивает пропускную способность на направлении к границе с Китаем, ускоряет сроки доставки грузов и укрепляет позиции страны в системе международных транспортных коридоров.

Развитие участка органично вписывается в инициативы "Новый Шелковый путь" и "Один пояс, один путь", превращая Центральную Азию в важнейший узел глобальной логистики.

"Министры шести стран только что выдвинули очень хорошие предложения по развитию "Нового Шелкового пути" и инициативы "Один пояс, один путь". Как представители Китайской государственной железнодорожной группы, мы всегда поддерживали тесное сотрудничество со всеми странами в области развития, планирования и мультимодальных перевозок по этому центральноазиатскому транспортному коридору. Мы также готовы и дальше активно взаимодействовать в рамках "Одного пояса, одного пути" и строительства центральноазиатского транспортного коридора, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, чтобы вносить вклад в развитие Китая и стран Центральной Азии". Замгендиректора государственной корпорации "Китайские железные дороги" Ван Лисинь

Таким образом, проект Достык – Мойынты становится частью более широкой картины – строительства современной евразийской логистической архитектуры, в которой Казахстан играет ключевую роль. 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
