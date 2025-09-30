#АЭС в Казахстане
События

Казахстан использует свое положение для укрепления связи между Азией и Европой – эксперты

эксперты оценили запуск второй линии железной дороги Достык - Мойынты, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:48 Фото: Акорда
Эксперты прокомментировали запуск второй линии железной дороги Достык – Мойынты, сообщает Zakon.kz.

К примеру, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Никита Шаталов в Telegram написал, что данный ключевой инфраструктурный проект направлен на снятие ограничений в одном из самых загруженных участков восточного направления.

"Сегодня через пограничный переход Достык – Алашанькоу проходит свыше 25 млн тонн грузов в год. С вводом второй линии пропускная способность увеличится более чем в два раза – до 60 млн тонн. Это позволит существенно сократить узкие места и повысить эффективность всей транспортной системы страны", – считает депутат.

По его словам, так как Китай уже много лет остается крупнейшим торговым партнером Казахстана (более 20% всего внешнего товарооборота), рост объемов торговли требует опережающего развития железнодорожной инфраструктуры.

"Новая линия Достык – Мойынты укрепляет не только двусторонние связи, но и транзитный потенциал страны.(... ) Увеличение пропускной способности на Достык – Мойынты создает необходимый ресурс для дальнейшего масштабирования этих потоков, включая транзит в Европу через Каспий и Южный Кавказ, где ожидаются также масштабные инфраструктурные проекты. В ближайшие годы транспортно-логистическая отрасль сохранит статус одного из главных драйверов экономического роста. Для Казахстана развитие железнодорожной сети становится стратегическим условием: от качества инфраструктуры напрямую зависит конкурентоспособность страны в глобальной системе цепочек поставок", – резюмировал эксперт.

Политолог Марат Шибутов тоже считает, что расширение железнодорожного сообщения с Китаем станет ключевым звеном в развитии транспортно-логистической системы страны, увеличив в пять раз пропускную способность и обрабатывая до шестидесяти пар поездов в сутки.

"Учитывая, что в прошлом году в Китай по железной дороге перевезли 32 млн тонн грузов и Китай у нас первый по величине торговый партнер, – это крайне важно. Из технических подробностей – протяженность вторых ж/д путей составляет 836 км. Также там построили 92 моста и модернизировали 32 ж/д станции. Стоимость проекта – порядка 543 млрд тенге. Срок строительства – три года", – написал Шибутов в Telegram.

Эксперт отметил, что в последние 10 лет в транспортно-логистическую отрасль было инвестировано около 35 млрд долларов. И рассказал о планах в данной отрасли.

"В ближайшие годы планируется построить пять тысяч километров новых железных дорог и провести ремонт еще одиннадцати тысяч километров. В числе приоритетных направлений: строительство линии Мойынты – Кызылжар, модернизация маршрутов в сторону порта Актау, которые входят в систему Транскаспийского международного транспортного маршрута", – указал политолог.

Кроме того, уточнил Шибутов, большая работа ожидается по цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.


"Технологические решения позволяют прогнозировать загрузку путей и станций, оптимизировать графики движения, контролировать состояние инфраструктуры с помощью датчиков и дронов. Применение интеллектуальных систем также способствует повышению безопасности, энергосбережению и сокращению затрат на обслуживание. Кроме того, массово обновляется и наращивается подвижной состав – покупаются вагоны и локомотивы. Из последнего можно отметить сделку с Wabtec по 300 локомотивам и их обслуживанию. Запуск второй линии символизирует переход к новому этапу развития инфраструктуры. Важно, что проект объединяет технологические инновации и стратегическую географию. Казахстан использует свое положение для того, чтобы укреплять связи между Азией и Европой, а это в долгосрочной перспективе будет определять устойчивость экономики и расширять пространство для сотрудничества", – подытожил Шибутов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
