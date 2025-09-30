Сегодня, 30 сентября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства поздравил участников с началом VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way и отметил особую значимость сегодняшнего мероприятия.

"Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана. 35 лет назад был запущен проект "Достык – Алашанькоу". Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны. На сегодняшнюю церемонию приглашены ветераны, участвовавшие в строительстве этой дороги. Выражаю вам искреннюю благодарность. В своем Послании я отметил, что транспортно-логистическая отрасль является движущей силой экономики и одним из основных факторов укрепления международных связей. Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай – наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение – вторая линия железной дороги Достык – Мойынты". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, это крупнейшая железнодорожная магистраль, построенная в годы Независимости. Проект имеет стратегическое значение для Казахстана.

Фото: akorda.kz

"Благодаря упорному труду наших рабочих, которые почти три года неустанно трудились днем и ночью, обеспечен досрочный запуск железной дороги. Это поистине исторический момент, который стал результатом усердной совместной работы. От всей души поздравляю всех вас! Выражаю вам огромную благодарность. Новая дорога позволит увеличить объемы грузоперевозок в 5 раз. Будут сокращены сроки доставки экспортных товаров, укрепится транзитный потенциал". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Как сказал президент, сегодня Казахстан превратился в один из главных транзитных хабов Евразии.

"Казахстан соединяет Север и Юг, Запад и Восток. Через территорию страны проходят 5 железнодорожных коридоров, открывающих путь к крупнейшим торговым рынкам мира. Мы придаем особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последние десять лет в отрасль было инвестировано около 35 млрд долларов. В Послании народу я поручил своевременно реализовать ряд проектов. В дальнейшем планируется строительство 5 тысяч километров и ремонт 11 тысяч километров железных дорог. В настоящее время ведется работа по строительству железной дороги Мойынты – Кызылжар. Будут модернизированы участки от станции Кызылжар до порта Актау. Этот маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора. В целом, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, государство должно уделять первостепенное внимание укреплению экономики. При этом особая роль отводится транспортно-логистической отрасли. Поэтому наращивание транзитного потенциала Казахстана остается одним из главных приоритетов. Перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что в дальнейшем в эту сферу будут активно внедряться цифровизация и технологии искусственного интеллекта, что позволит превратить ее в одно из передовых направлений экономики страны.

Президент сообщил, что предстоит еще большая работа, поэтому крайне важно своевременно выполнять все намеченные планы.

19 августа 2025 года председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов заявил, что до конца 2030 года парк пассажирских вагонов будет полностью обновлен.