Импульс для увеличения объема перевозок и бизнеса: что говорят эксперты о новой линии Достык – Мойынты

30 сентября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Zakon.kz поинтересовался у экспертов, какое значение это событие имеет для Казахстана.

По данным Акорды, глава государства поздравил участников с началом VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way и отметил особую значимость сегодняшнего мероприятия.

"Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана. 35 лет назад был запущен проект "Достык – Алашанькоу". Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны. На сегодняшнюю церемонию приглашены ветераны, участвовавшие в строительстве этой дороги. Выражаю вам искреннюю благодарность. В своем Послании я отметил, что транспортно-логистическая отрасль является движущей силой экономики и одним из основных факторов укрепления международных связей. Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай – наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение – вторая линия железной дороги Достык – Мойынты", – сказал глава государства.

По его словам, сегодня наша страна превратилась в один из главных транзитных хабов Евразии.

Происходящее прокомментировал управляющий директор по производственным процессам АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров, назвавший событие "знаменательным".

"Эта дорога даст нам мощный импульс в увеличении объема перевозок в направлении Казахстана и Китая. Пропускная способность вырастет в пять раз на этом участке. Как было отмечено, 35 лет назад была стыковка железных дорог между Казахстаном и Китаем – это Достык – Алашанькоу. Глава государства особо подчеркнул, что за эти годы объем перевозок между Казахстаном и Китаем превысил 400 млн тонн грузов. Это большой показатель для нас. Мы готовы и дальше работать. С запуском вторых путей общий объем перевозок между Казахстаном и Китаем составит 50 млн тонн. Достык – Мойынты является ключевым звеном транскаспийского маршрута, среднего коридора. Намного ускорит продвижение грузов, создаст удобный сервис для грузоотправителей, для грузополучателей по этому коридору. С вводом этой дороги мы прогнозируем сокращение времени по территории Казахстана почти на 12-14 часов", – сказал Урынбасаров.

И добавил, что сейчас активно идет строительство третьего погранперехода, благодаря которому пропускная способность увеличится уже до 100 млн тонн.

Вместе с тем предприниматель, президент Ассоциации казахстанских перевозчиков Ерлан Абсатов уточнил: участок Достык – Мойынты напрямую связан с развитием международного транзита между Китаем и Европейским союзом. Стало быть, импульс получит и бизнес.

"Таким образом, Казахстан становится главным мостом на этом маршруте, и новые мощности позволят увеличить пропускную способность участка в пять раз до 60 поездов в сутки. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта сделает перевозки более быстрыми, безопасными и предсказуемыми. Это укрепит позиции Казахстана как ключевого звена Евразийского транспортного коридора и даст серьезный экономический эффект для всей страны", – считает спикер.

Политолог Марат Шибутов акцентировал внимание на вложениях в транспортно-логистическую отрасль – за последние 10 лет в нее было инвестировано около 35 млрд долларов.

"В ближайшие годы планируется построить 5 тыс. километров новых железных дорог и провести ремонт еще 11 тыс. километров. В числе приоритетных направлений: строительство линии Мойынты – Кызылжар, модернизация маршрутов в сторону порта Актау, которые входят в систему Транскаспийского международного транспортного маршрута", – написал он.

Также большая работа ожидается по цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта, которая позволит прогнозировать загрузку путей и станций, оптимизировать графики движения, контролировать состояние инфраструктуры с помощью датчиков и дронов, повысить безопасность и сократить энергетические и финансовые затраты, подытожил эксперт.