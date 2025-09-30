Казахстан приветствует мирный план Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа

Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом заявил помощник – пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Руслана Желдибая за 30 сентября 2025 года сказано:

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, который состоит из 20 пунктов.

В понедельник, 29 сентября, Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил оптимизм в отношении скорейшего прекращения конфликта и заявил, что соглашение по данному вопросу "более чем очень близко".