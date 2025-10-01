#АЭС в Казахстане
События

Еще один экс-сотрудник Администрации президента стал заместителем акима Алматы

замакима Алматы Нурлан Абдрахим, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:00 Фото: gov.kz
Аким Алматы Дархан Сатыбалды назначил себе нового заместителя, сообщает Zakon.kz.

Им стал Нурлан Абдрахим. Информация об этом появилась на сайте акимата города.

Родился в 1980 году. Окончил Университет "Кайнар" и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Юрист, магистр социальных знаний по специальности "Политология".

Трудовую деятельность начал в 2001 году контролером абонентского участка ОАО "Астанаэнергосервис". Работал в Министерстве юстиции, занимал должности от ведущего специалиста до директора департамента и председателя Комитета интеллектуальной собственности.

В разные годы работал государственным инспектором и заместителем заведующего отделом Администрации президента РК. С апреля 2023 года работал первым заместителем акима Алматинской области.

В августе 2025-го Сатыбалды назначил заместителем акима Алматы Алмасхана Сматлаева, который до этого работал государственным инспектором Администрации президента РК.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
