Назначен новый заместитель акима Алматы
Об этом стало известно сегодня, 30 октября 2025 года, из Telegram-канала руководителя пресс-службы акима южной столицы Ильзата Акчурина.
"Распоряжением акима города Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима города Алматы назначен Абзал Нукенов. Он будет курировать вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии", – написал Ильзат Акчурин.
Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в области Жетысу. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Кандидат политических наук.
Свою трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в Департаменте внутренней политики Алматы, занимал должность заместителя акима Ауэзовского района. В разные годы возглавлял Ситуационный центр Совета безопасности, был вице-министром по делам религий и гражданского общества, заместителем акима Карагандинской области, а также занимал руководящие должности в Администрации президента РК.
До 27 октября 2025 года был заведующим отделом внутренней политики АП РК. В этот день стало известно, что президент подписал распоряжение об освобождении Абзала Нукенова от должности.
18 августа 2025 года Дархан Сатыбалды назначил заместителем акима Алматы Алмасхана Сматлаева, который до этого работал государственным инспектором Администрации президента РК. А 1 октября стало известно, что еще один бывший сотрудник АП РК – Нурлан Абдрахим – стал замакима южной столицы.