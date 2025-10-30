#АЭС в Казахстане
События

Назначен новый заместитель акима Алматы

Абзал Нукенов, новый заместитель акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 11:08 Фото: Telegram/ilzat_akchurin
У акима Алматы Дархана Сатыбалды появился новый заместитель. Им стал Абзал Нукенов, которого несколько дней назад глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента (АП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября 2025 года, из Telegram-канала руководителя пресс-службы акима южной столицы Ильзата Акчурина.

"Распоряжением акима города Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима города Алматы назначен Абзал Нукенов. Он будет курировать вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии", – написал Ильзат Акчурин.

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в области Жетысу. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Кандидат политических наук.

Свою трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в Департаменте внутренней политики Алматы, занимал должность заместителя акима Ауэзовского района. В разные годы возглавлял Ситуационный центр Совета безопасности, был вице-министром по делам религий и гражданского общества, заместителем акима Карагандинской области, а также занимал руководящие должности в Администрации президента РК.

До 27 октября 2025 года был заведующим отделом внутренней политики АП РК. В этот день стало известно, что президент подписал распоряжение об освобождении Абзала Нукенова от должности.

В акимате Алматы продолжаются кадровые изменения

18 августа 2025 года Дархан Сатыбалды назначил заместителем акима Алматы Алмасхана Сматлаева, который до этого работал государственным инспектором Администрации президента РК. А 1 октября стало известно, что еще один бывший сотрудник АП РК – Нурлан Абдрахим – стал замакима южной столицы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
