Отдых на Корсике для семьи туристов обернулся борьбой за жизнь

Трагедия произошла на принадлежащем Франции острове Корсика. 45-летний турист из Германии привез семью отдохнуть, но не учел погодные условия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Brussels Times, турист пошел купаться во время шторма с женой и двумя детьми девяти и 13 лет. В реке внезапно поднялся уровень воды, из-за чего европейца унесло течением на глазах у родных.

Позже спасатели обнаружили туриста мертвым. Его супругу и детей удалось спасти, отметили представители экстренных служб.

