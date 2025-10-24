#АЭС в Казахстане
Мир

Отдых на Корсике для семьи туристов обернулся борьбой за жизнь

турист погиб на глазах семьи, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:41 Фото: pixabay
Трагедия произошла на принадлежащем Франции острове Корсика. 45-летний турист из Германии привез семью отдохнуть, но не учел погодные условия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Brussels Times, турист пошел купаться во время шторма с женой и двумя детьми девяти и 13 лет. В реке внезапно поднялся уровень воды, из-за чего европейца унесло течением на глазах у родных.

Позже спасатели обнаружили туриста мертвым. Его супругу и детей удалось спасти, отметили представители экстренных служб.

Ранее туристка из Китая высказалась о полицейских из Атырауской области.

Елена Беляева
Елена Беляева
