Незаконные стройки в предгорье Алматы: на заявление отреагировали в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос Бакытжана Базарбека о том, что город Алматы, его предгорья продолжают незаконно застраивать, несмотря на вводимые ограничения и запреты, сообщает Zakon.kz.

Так, в своем депзапросе 3 сентября он заявил, что в верхней части города практически не осталось природных логов, которые не были засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. И в случае таяния ледников и моренных озер Алматы ждет огромная катастрофа: под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах. По мнению Базарбека, нужно ввести запрет на засыпку и строительство на логах, предоставление таких участков, ввод в эксплуатацию и регистрацию домов, расположенных на засыпанных логах.

Комментируя это, Бектенов отметил, что "земельные участки в горной зоне города ранее предоставлялись акиматами Карасайского и Талгарского районов Алматинской области и вошли в границы города Алматы в 1998-2014 годах согласно указам президента".

"Начиная с 2021 года по настоящее время новые земельные участки в горной местности не предоставлялись", – указал премьер.

Он продолжил, что по вопросу депутата о нарушении земельного законодательства в отношении 25 земельных участков в настоящее время Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы проводит проверочные мероприятия для установления законности их предоставления и принятия соответствующих мер.

"Кроме того, Управлением градостроительного контроля города Алматы принимаются необходимые административные меры в отношении нарушителей, включая выдачу предписаний, наложение штрафов и подачу искового заявления о сносе незаконных строений". Олжас Бектенов

По отдельным объектам:

коттеджный городок "Беверли Хиллс" введен в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021-2022 годы);

введен в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021-2022 годы); по участкам в микрорайоне Колсай (дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введен в эксплуатацию;

(дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введен в эксплуатацию; по участку 554 ПК "Горный гигант" проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома.

проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома. по объекту ПК "Горный гигант", 20А – выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год);

– выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год); по ЖК "Prime Park" выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы);

выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы); по ЖК "Монблан" и ЖК "Швейцария" в отношении застройщика приняты административные меры, иски о сносе объектов удовлетворены решением суда, исполнение находится на контроле Департамента юстиции города Алматы.

Далее в ответе Бектенова сообщается, что в 2025 году в производстве Департамента юстиции находилось 35 исполнительных производств о сносе объектов в предгорной зоне, из которых 20 исполнено (57%). По ряду объектов осуществлен полный или частичный снос.

"На текущий момент в производстве остается 15 исполнительных производств, из которых по двум должники обязаны самостоятельно устранить нарушения, а по 13 применяются меры принудительного характера", – сказано в документе.

Кроме того, в рамках исполнения поручения главы государства от 4 августа 2025 года (№ 25-01-25.10) введен мораторий на строительство многоквартирных домов и точечную застройку в верхней части Алматы (кроме объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера).

"В этой связи акиматом города Алматы начата работа по внесению изменений в Генеральный план города, направленных на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Утвержден План организационных мероприятий по корректировке Генерального плана: разработка – до января 2026 года, проведение общественных обсуждений с населением – в первом квартале 2026 года, утверждение правительством – во втором квартале 2026 года", – указал Бектенов.

После депзапроса Базарбека в Управлении градостроительного контроля Алматы рассказали, сколько незаконных строительных объектов снесли в городе и сколько еще намерены снести.