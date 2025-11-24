Новость для фермеров Астаны, Алматы и Шымкента озвучили в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о нововведениях в пользу аграриев из трех городов республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что, согласно Правилам субсидирования повышения продуктивности и качества продукции растениеводства, субсидии могут получать только сельхозтоваропроизводители, имеющие сельскохозяйственные земельные участки в пользовании или собственности.

"Для расширения мер государственной поддержки хозяйствам, расположенным в городах Астане, Алматы и Шымкенте, а также для повышения инвестиционной привлекательности этих регионов инициированы изменения, предусматривающие возможность получения субсидий при сохранении целевого назначения земель населенных пунктов", – говорится в ответе.

По его словам, проект соответствующего нормативного правового акта уже прошел антикоррупционную экспертизу, рассматривается Общественным советом и аккредитованными объединениями предпринимателей, а также размещен для публичного обсуждения на портале открытых НПА.

"По завершении всех процедур уполномоченный орган примет решение в установленном порядке. Принятие указанного нормативного акта позволит сельхозтоваропроизводителям Астаны, Алматы и Шымкента получать государственную поддержку на равных условиях с фермерами других регионов, а также повысит инвестиционную привлекательность и аграрный потенциал городов республиканского значения", – добавил премьер.

В ноябре мы писали, что государство задолжало аграриям Казахстана более 300 млрд тенге.