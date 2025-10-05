Синоптики предупредили о непогоде в 11 областях Казахстана 6 октября

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 11 областях Казахстана на 6 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ночью на севере, юге области ожидаются заморозки -1-3°. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°. В Конаеве ночью на поверхности почвы заморозки -2°.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки -5°. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -5-7°.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки -1-3°. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°.

В Мангистауской области ночью на западе области порывы 15-18 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 6 октября.