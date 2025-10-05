#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
547.57
642.63
6.68
События

Синоптики предупредили о непогоде в 11 областях Казахстана 6 октября

тучи, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 16:56 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 11 областях Казахстана на 6 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Атырауской области ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ночью на севере, юге области ожидаются заморозки -1-3°. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°. В Конаеве ночью на поверхности почвы заморозки -2°.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки -5°. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -5-7°.

На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки -1-3°. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°.

В Мангистауской области ночью на западе области порывы 15-18 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 6 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
17:08, 04 октября 2025
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
19:48, 03 октября 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:02, 02 октября 2025
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: